"Tesori viventi", quando l'artigianato incontra il design

Un produttivo incontro tra artigianato e design in un progetto frutto della sinergia tra Fondazione di Sardegna e Triennale Milano. Nasce ArtiJanus/ArtiJanas, uno spazio virtuale e territoriale aperto alle idee che intende aggregare i diversi settori dell'artigianato attorno ad un ampio ventaglio di iniziative. La prima edizione "I Tesori Viventi" è dedicata ai mestieri artigiani per la creazione di un dialogo equilibrato con la contemporaneità e la sostenibilità.

Il sito dell'iniziativa, aju-aja.it, è già online con la prima open call (scadenza 15 gennaio) rivolta alle imprese artigiane dei settori tessile e ceramica con sede in Sardegna che vogliono partecipare al Programma Residenze. In agenda anche workshop, dibattiti ed eventi pubblici dedicati alle aziende dell'Isola che si distinguono per la prevalenza della componente di abilità manuale nei processi produttivi.

"La valorizzazione delle arti applicate, delle arti decorative e dei mestieri d'arte nello straordinario contesto del territorio della Sardegna - afferma Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano - è un'operazione di grande importanza per favorire l'incontro tra la visione artistica contemporanea e l'intelligenza della mano. E conferire così il corretto status formale a questi veri e propri 'tesori viventi', che costituiscono uno straordinario patrimonio culturale e una autentica forma di sostenibilità produttiva".

"L'alleanza con la Triennale di Milano - sottolinea il presidente della Fondazione di Sardegna Antonello Cabras - traccia un percorso che aprirà ai nostri artisti e artigiani nuove occasioni di contaminazione con il mondo del design nazionale e internazionale con l'obiettivo di introdurre elementi innovativi nelle proprie produzioni e creare così occasioni di sviluppo per i nostri paesi e la nostra regione".