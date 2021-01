Alberi tagliati in pineta Platamona, protesta ambientalisti

"Chi ha autorizzato il taglio degli alberi nella pineta di Platamona?". Lo chiedono le associazioni ambientaliste Italia Nostra e Wwf al Ministero dell'Ambiente, alla Procura di Sassari e alle amministrazioni competenti. "Quel taglio è invasivo", affermano Mauro Gargiulo e Alessandro Ponzeletti, rispettivamente segretario del comitato regionale e presidente della sezione sassarese di Italia Nostra, e Vanda Casula, presidente di Wwf Sassari.

"Nell'area dunale c'è una pista di otre 4 metri di larghezza che si snoda dentro la pineta", denunciano. "Il passaggio di mezzi pesanti ha causato profondi sconvolgimenti, e ai lati del percorso sono accatastati numerosi tronchi di varie sezioni - proseguono - e non c'è un cartello che indichi tipologia dell'intervento, autorizzazioni e responsabili del cantiere".

La segnalazione agli uffici ministeriali, agli inquirenti e agli enti territoriali evidenzia che l'area è dentro il Sic "Stagno e ginepreto di Platamona", che oltre al sistema di dune comprende una pineta, un ginepreto, un sistema di scogliere e lo stagno.

"Vogliamo sapere se siano state rilasciate autorizzazioni e se siano nel rispetto delle norme vigenti", affermano Gargiulo, Ponzeletti e Casula. "Al momento del sopralluogo la zona era sconvolta dal passaggio di autocarri e dal taglio degli alberi per farne legna - concludono - non ci sembra coerente con la tutela di un ecosistema così fragile".