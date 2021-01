Successo della Sardegna agli "Oscar" dei matrimoni

Gli sposi più belli d'Italia vestono sardo. Lui indossa i capi della sartoria Modolo di Orani, lei quelli dell'atelier sassarese di Elisabetta Delogu. E anche per trovare i migliori abiti da cerimonia italiani bisogna andare da Dama Atelier a Cagliari. Per la Sardegna l'Italian Wedding Awards, l'evento, giunto alla quinta edizione, che incorona le migliori professionalità nazionali nel settore dei matrimoni, è stato un trionfo.

Sbaragliati gli agguerriti concorrenti delle altre regioni. Ben sei premi (su 20 categorie), assegnati da una giuria composta da esperti nazionali e internazionali (provenienti da Usa, Regno Unito, Irlanda, Emirati Arabi e India) dell'industria delle nozze. Importante il nuovo riconoscimento dell'Award per le migliori referenti regionali d'Italia per Iwa vinto da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, wedding planners cagliaritane titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding.

Prime imprenditrici ad aver portato la wedding experience in Sardegna, Ghisoni e Murgia hanno avuto l'intuizione di proporre i matrimoni in spiaggia nell'Isola e di proporre il wedding tourism, regalando notorietà e prestigio a spazi mai pensati prima come location per celebrare il giorno più romantico della vita. Oggi costituiscono ormai un punto di riferimento per l'eccellenza nel settore del wedding in Italia.

Gli altri premi, miglior "Gioielleria": la Diamanteria Iorio di Cagliari, aperta nel corso Vittorio Emanuele II nel 1989 e specializza in argenti, gioielli, orologi e pietre preziose. Per la categoria "Catering" il vincitore è la Emerald Empire di Olbia, azienda che progetta e realizza eventi in tutta Italia. "Miglior cantante per le cerimonie" in Italia è Susanna Carboni, soprano di Macomer, diplomata in canto lirico al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari.