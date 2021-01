Lotteria Italia: vinti ad Ales 50mila euro

La fortuna bacia Ales, piccolo comune in provincia di Oristano, paese natale di Antonio Gramsci. Uno dei biglietti della Lotteria Italia con premio da 50mila euro è stato venduto nella tabaccheria di Emanuela Dal Ferro in corso Cattedrale. "Appena letti i numeri dei biglietti vincenti ci siamo resi conto che lo avevamo venduto nella nostra tabaccheria - racconta all'ANSA Marina, sorella della titolare Emanuela Dal Ferro - Al momento non abbiamo idea di chi possa aver acquistato il biglietto. Abbiamo venduto tanti tagliandi, speriamo sia stato acquistato da un nostro concittadino, anche se da noi vengono clienti da tutto il circondario".

È la prima volta che si registra un premio così elevato nella tabaccheria Dal Ferro. "Siamo molto felici, abbiamo in gestione la tabaccheria da circa cinque anni e non c'era stata nessuna vincita importante - dice ancora Marina - oggi questa sorpresa ci ha riempito di gioia". "Speriamo che la vincita sia finita a una persona che ne ha bisogno - commenta Italo, compagno di Emanuela Dal Ferro - siamo molto contenti per lei o lui".