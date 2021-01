Capanne nuragiche allagate, Protezione civile a Sant'Imbenia

La Protezione civile di Alghero è intervenuta per mettere in sicurezza l'area archeologica di Sant'Imbenia, all'interno del Parco naturale regionale di Porto Conte, in seguito all'allagamento che si è verificato in alcune capanne dell'omonimo nuraghe come conseguenza delle forti piogge degli ultimi giorni. L'intervento è stato sollecitato dal sopralluogo fatto dalla funzionaria della Soprintendenza archeologica per Sassari e Nuoro, con gli assessori comunali della Cultura e dell'Ambiente, Marco Di Gangi e Andrea Montis, il restauratore Antonio Chessa e il funzionario del settore Cultura del Comune, Pietro Alfonso. "Gli interventi della Protezione civile sono stati tempestivi e immediati e per questo determinanti per preservare il sito", sottolinea Di Gangi. I volontari e i mezzi meccanici della Misericordia di Alghero hanno già liberato le capanne allagate.