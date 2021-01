Cagliari: Di Francesco, Nainggolan valore aggiunto

(ANSA) - CAGLIARI, 02 GEN - Non si escludono movimenti di mercato ulteriori per il Cagliari dopo l'arrivo di Nainggolan.

Per il momento Di Francesco plaude al ritorno in Sardegna del centrocampista belga, che ha già allenato ai tempi della Roma.

"Radja è un valore aggiunto- ha detto l'allenatore del Cagliari - può giocare in diversi ruoli, ha conoscenza, personalità ed è giocatore di alto livello. Sono consapevole che più è vicino alla porta avversaria, più può far male. Ma, come si sa, non è un giocatore a disposizione con il Napoli".

Sarà probabilmente un mercato movimentato: "Dobbiamo sfoltire la rosa - ha anticipato Di Francesco - stiamo facendo delle valutazioni anche su innesti di qualità con giocatori funzionali al 4-2-3-1". (ANSA).