Covid: 21 morti e 156 nuovi casi in Sardegna

Giornata nera in Sardegna per numero di vittime del Coronavirus, ben 21 nelle ultime 24 ore (731 in tutto), mentre sono 156 i nuovi casi di positività registrati (30.301 il numero complessivo dall'inizio dell'emergenza).

In totale sono stati eseguiti 471.896 tamponi, con un incremento di 1.568. Sono, invece, 497 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+14 rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.803.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.930 (+224) pazienti guariti, più altri 296 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 30.301 casi positivi complessivamente accertati, 6.775 (+32) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.923 (+44) nel Sud Sardegna, 2.388 a Oristano, 6.044 (+31) a Nuoro, 10.171 (+49) a Sassari.