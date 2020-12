Casa: oltre 50% dei sardi preferisce il trivano

(ANSA) - CAGLIARI, 11 DIC - Anche dopo la pandemia è il trilocale la tipologia di appartamento più ricercata dai sardi, con un lieve aumento della concentrazione delle richieste tra gennaio e luglio 2020.

Anche negli anni scorsi è sempre stata la casa più ricercata.

Adesso ancora di più alla luce del desiderio di molti acquirenti di avere uno spazio più ampio.

Il quadro dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa vale anche per la Sardegna con picchi di richieste di trivani soprattutto a Carbonia, 67,1%, e Iglesias, 72%.

Anche le città più grandi come Cagliari e Sassari la metà delle preferenze di chi deve acquistare un appartamento va sul trilocale. Al secondo posto sia a Cagliari, sia a Sassari c'è il quadrivano, intorno al 20 per cento delle preferenze. Numeri solo di poco superiori al bivano.

Basse, invece, le percentuali per monovano e pentavano. (ANSA).