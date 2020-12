Basket: Dinamo, dopo successo a Bologna Pozzecco gongola

"Sono felice per tutti i ragazzi perché hanno voluto fortemente questa vittoria, il cuore ha un valore anche nella pallacanestro professionistica". Così un raggiante Gianmarco Pozzecco commenta il successo conquistato ieri sera alla Segafredo Arena di Bologna dalla Dinamo Banco di Sardegna contro un avversario blasonato. "Sono estremamente contento anche per i nostri tifosi, sentiamo un'isola che ci spinge nonostante le distanze", prosegue il coach il Sassari.

Sul piano strettamente tecnico, il 78-83 finale è frutto del fortunato innesto di Toni Katic, da lui fortemente voluto, dalla crescita esponenziale e costante di Marco Spissu e da un roster che pian piano sta diventando squadra. "Ci stiamo trovando, soprattutto in difesa", conferma Pozzecco.

La Dinamo riparte dunque con il piede giusto dopo il lungo stop imposto dal Covid e gli impegni della nazionale. I biancoblu firmano un primo tempo di totale controllo, toccando anche il +21. La reazione di orgoglio delle V nere, senza coach Djordjevic in panchina perché espulso dopo poco più di 8' e con Belinelli tra i 12 ma non in campo, riporta i padroni di casa al -8 alla seconda sirena (38-46). I 'giganti', però, non mollano, e sebbene Bologna si rifaceva sotto pescano una vittoria fondamentale.