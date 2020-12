Calcio: anche Ounas positivo, salgono a 5 nel Cagliari

Un altro giocatore positivo al Covid nel Cagliari: è il laterale destro Adam Ounas. È il risultato dell'ultima serie di controlli: l'ex Napoli è stato isolato come stabilito dalle normative in vigore. Negativi gli altri tamponi ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra. Prosegue quindi l'isolamento domiciliare fiduciario: gli atleti, in base al protocollo, potranno continuare a svolgere l'attività di allenamento e partita. È il quinto giocatore rossoblu che si ferma a campionato in corso a causa del coronavirus: gli altri sono Godin, Simeone, Nandez e Pereiro.