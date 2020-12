Calcio: Cagliari, tamponi negativi dopo ultimi casi Covid

Tamponi negativi per i giocatori del Cagliari. Un sospiro di sollievo in casa rossoblu perché ogni esito dei controlli è un punto interrogativo dopo i casi di positività che hanno riguardato Godin, Simeone, Nandez e Pereiro. C'era apprensione per il timore di eventuali ulteriori contagi. Ma il responso è stato quello desiderato da atleti, staff tecnico, club e tifosi. Per i quattro sudamericani, invece, tutto congelato: bisogna ancora attendere tutti i tamponi di verifica nel rispetto del protocollo Ats e il via libera delle autorità sanitarie.