Lutto in Questura Oristano, morta a 57 anni vice questore

(ANSA) - ORISTANO, 27 NOV - Malata da tempo è morta, all'età di 57 anni, Anna Caneglias, Vice Questore della Polizia di Stato, in forze alla Questura di Oristano Aveva iniziato la sua carriera in polizia proprio a Oristano, dopo tanti anni trascorsi nella provincia di Cagliari, ed era ritornata in città dove aveva ricoperto l'incarico di dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione.

La Polizia di Stato e i colleghi e amici di Oristano, che si stringono "con affetto ai famigliari, piangono la prematura scomparsa di una donna solare e forte, punto di riferimento per i funzionari più giovani, la cui assenza lascerà un vuoto dal punto di vista professionale ma, soprattutto, umano". (ANSA).