Laboratorio droga in Sardegna, recuperati 105kg di marijuana

Un vero e proprio laboratorio della droga è stato scoperto in una stanza al piano superiore di una casa in pieno centro a San Gavino, nel Sud Sardegna: 35 scatoloni pieni di infiorescenze di marijuana per un peso totale di 105 chilogrammi. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 62enne, disoccupato e beneficiario del reddito di cittadinanza.

Lo stupefacente era in parte sfuso e in parte già confezionato sottovuoto pronto per la vendita. Individuato anche un magazzino di circa 20 metri quadrati, perfettamente attrezzato per la lavorazione del prodotto. Il locale era dotato di un impianto di estrazione dell'aria completo di filtri, lampade alogene a soffitto, quattro ventilatori a piantana, stufe elettriche e deumidificatori. Trovate anche due macchine per il sottovuoto con le relative buste e altro materiale per il confezionamento.

Sono i risultati dell'operazione dei carabinieri di San Gavino. A insospettire i militari era stato il forte odore di marijuana che si avvertiva fino alla strada.