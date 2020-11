Covid: party in garage, otto giovani multati nel Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 23 NOV - Avevano organizzato un party clandestino in un garage, cercando di aggirare le norme anti Covid, ma otto giovani di Ozieri sono stati scoperti dai carabinieri, che hanno spento le luci della festa e sanzionato i partecipanti. È uno dei tanti episodi di violazione delle norme di contrasto alla diffusione della pandemia rilevati nel fine settimana scorso dai carabinieri del comando provinciale di Sassari, che hanno effettuato controlli in tutto il Nord Sardegna. Sono stati controllati 91 locali pubblici. Fra questi, sono stati sanzionati un bar a Mara, due a Tempio e un a Bono.

Tre persone a Pattada, due a Olbia e una a Bono sono state multate perché trovate per strada dopo le 22 senza una valida giustificazione. (ANSA).