Covid: muore medico di base a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 19 NOV - Ha lottato contro il Covid con la stessa forza con cui combatteva la malattia al fianco dei suoi pazienti, ma non ce l'ha fatta. Alessandro Fiori, medico di base e cardiologo sassarese di 64 anni, è morto stanotte stroncato dal virus nel reparto di Neurologia dell'Aou di Sassari (trasformato in reparto Covid), dove era ricoverato da qualche giorno proprio a causa della malattia.

Fiori, medico molto stimato e conosciuto in città, per anni aveva lavorato nel suo studio medico in corso Vittorio Emanuele, per poi trasferirsi recentemente nel nuovo ambulatorio in piazza Santa Maria, all'inizio di corso Vico, sempre nel centro storico di Sassari. (ANSA).