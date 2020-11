Scarica elettrica dal frigorifero, anziana muore folgorata

Incidente domestico a Terralba, nell'Oristanese. Un'anziana è morta folgorata a causa di una scarica elettrica partita dal frigorifero, innescata probabilmente da un corto circuito. L'episodio è avvenuto in una abitazione di via Petrarca. Ha perso la vita Liliana Cicu, 83 anni. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'anziana si trovava da sola in casa. Ha aperto il frigo ed è stata investita dalla scarica elettrica. Il fatto è stato scoperto solo ieri sera, quando il figlio è tornato a casa e ha trovato la madre sul pavimento. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del 118, ma ormai per l'anziana non c'era più nulla da fare.