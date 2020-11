Sanità: uso corretto antibiotici, campagna Aou Cagliari

Prosegue la campagna regionale di comunicazione sull'uso corretto degli antibiotici: mercoledì in occasione della giornata europea degli antibiotici, sarà distribuito con L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna un depliant che spiega in maniera semplice e accattivante tutte le informazioni più importanti sull'uso corretto di questi importanti medicinali. Obiettivo, abbassare il consumo eccessivo e inappropriato. E per questo è necessario convincere tutti: il medico che lo prescrive, il farmacista che lo vende, il cittadino che lo assume. La campagna di comunicazione, progettata e realizzata dal servizio Comunicazione e Relazioni Esterne dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e promossa dall'assessorato regionale della Sanità, ruota proprio attorno a questo concetto.

Testimonial della campagna è la Dinamo Sassari, con Gianmarco Pozzecco e Marco Spissu, e vede tutte le aziende del sistema sanitario fare fronte comune. "Si tratta - spiega il direttore generale dell'Aou di Cagliari Giorgio Sorrentino - di una campagna importante: utilizzare al meglio i farmaci è fondamentale perché le cure siano appropriate". Gli antibiotici possono essere assunti solo dopo valutazione da parte di un medico. Non sono, infatti, medicinali da automedicazione e, in farmacia, possono essere venduti esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica. Una volta acquistato il farmaco, è indispensabile seguire scrupolosamente le indicazioni del medico su dosaggio, tempistica e durata della terapia. Infatti, solo il medico è in grado di scegliere l'antibiotico "giusto" per una determinata malattia batterica in un determinato paziente.