Lirico Cagliari: serata in tv e web dedicata al melodramma

CAGLIARI, 12 NOV - La stagione del Teatro Lirico di Cagliari prosegue ancora a porte chiuse con una serata dedicata al melodramma.

Il pubblico, assente in sala per le norme anti-Covid, potrà seguire il 16 novembre, alle 21, la diretta dal Teatro Lirico su Videolina e in streaming su internet, in collaborazione col Gruppo L'Unione Sarda.

Il Gala d'opera propone sinfonie e arie d'opera tratte dai principali capolavori dei grandi compositori. Un'antologia di preziose e amatissime pagine: Sinfonie dal Don Pasquale di Donizetti, dalla Norma di Bellini, dal Nabucco di Verdi e da La Cenerentola di Rossini.

Ancora indimenticabili arie come la toccante e struggente "e lucean le stelle" da Tosca di Puccini, "Oh, dischiuso è il firmamento" dal Nabucco di Verdi o dal Rigoletto, al celebre quartetto "Bella figlia dell'amore".

Guida l'Orchestra del Teatro Lirico Fabrizio Maria Carminati, già applaudito nella Traviata dalla platea virtuale. Nel cast tre dei solisti che hanno fatto rivivere le emozioni del melodramma verdiano: l'apprezzatissimo soprano Ekaterina Bakanova, il mezzosoprano Irene Molinari e il tenore Leonardo Caimi. Accanto a lor il basso Alessandro Abis.

Unico e simbolico spettatore del nuovo appuntamento con "Autunno in musica 2020" sarà il sovrintendente Nicola Colabianchi.

