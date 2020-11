Comunali: ballottaggi Sardegna, chiusi seggi inizia spoglio

(ANSA) - CAGLIARI, 09 NOV - Seggi chiusi alle 15 a Nuoro, Porto Torres e Quartu Sant'Elena, i tre Comuni della Sardegna in cui si è votato nel turno di ballottaggio per la scelta del sindaco.

Subito dopo è iniziato lo scrutinio delle schede elettorali.

A Nuoro la sfida è tra il sindaco uscente Andrea Soddu, di area centrosinistra sostenuto da quattro liste civiche, e Pietro Sanna, candidato del centrodestra.

A Quartu in corsa Christian Stevelli del centrodestra, e Graziano Milia, con sei liste civiche.

A Porto Torres i contendenti sono Alessandro Pantaleo del centrodestra e Massimo Mulas del centrosinistra. (ANSA).