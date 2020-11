Famiglia travolta sulle strisce,c'è anche un bimbo di 6 anni

Ha travolto una famiglia con l'auto, è fuggito, ma un altro automobilista lo ha inseguito e convinto a tornare sul luogo dell'incidente. È accaduto ieri sera a Cagliari. Tre persone, padre, madre e un bimbo di sei anni, sono stati trasportati all'ospedale Brotrzu di Cagliari con assegnato un codice rosso. Le loro condizioni sono gravi, ma non sono in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in via della Pineta. Un'auto condotta da un 51enne di Quartu Sant'Elena stava dirigendosi verso il centro città quando, arrivato all'altezza di via della Pineta, ha investito la famiglia che attraversava sulle strisce pedonali.

Il conducente, forse preso dal panico, si è allontanato senza soccorrerli. Un altro automobilista è riuscito a inseguirlo e bloccarlo, convincendolo a tornare indietro. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale di Cagliari e le ambulanze del 118. Il 51enne sarà denunciato per fuga dopo incidente e omissione di soccorso.