Travolta da uno scooter appena scesa dall'auto, grave 58enne

(ANSA) - CAGLIARI, 30 OTT - Travolta da uno scooter appena scesa dall'auto, una donna di 58 anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari. L'incidente è avvenuto in città, in via Trentino. A investirla mentre stava attraversando la strada, è stato un giovane di 23 anni alla guida di un motorino. Nell'impatto la 58enne ha avuto la peggio: per lei ricovero con codice rosso. Il ragazzo invece è stato medicato sul posto. Sono intervenuti gli agenti della Polizia mucipale i i medici del 118. (ANSA).