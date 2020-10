Confindustria:Argiolas nuovo presidente Sardegna Meridionale

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - Antonello Argiolas è il nuovo presidente della Confindustria Sardegna Meridionale. E' stato eletto questa mattina dall'assemblea generale dell'associazione.

Alla sua nomina si è pervenuti attraverso le consultazioni delle Sezioni Merceologiche dell'Associazione, cui aderiscono oltre 500 imprese con 19.000 dipendenti. Nato a Dolianova 64 anni fa è amministratore delegato della ICA - Argiolas Formaggi di Dolianova, una delle più importanti aziende lattiero caseario della Sardegna.

Ha maturato la sua esperienza professionale all'interno dell'impresa di famiglia, fondata oltre 60 anni fa dal padre e dallo zio, ai quali è subentrato nella guida della società consolidandone la presenza nel mercato regionale, nazionale ed internazionale, diversificando la produzione ed imprimendole una fortissima propensione alla ricerca, all'innovazione ed all'export fino a farla diventare una azienda leader del comparto agroalimentare.

Presidente del Consorzio per la tutela del Pecorino Sardo DOP, Antonello Argiolas vanta anche una lunga ed importante esperienza associativa, presidente della Sezione Lattiero Caseari dell'associazione e vicepresidente vicario fino all'attuale nuova nomina.

L'assemblea dell'Associazione ha anche nominato Francesca Argiolas delle Cantine Argiolas di Serdiana vicepresidente vicario. Ugo Benedetti è invece il responsabile per le Relazioni Industriali e Sicurezza Lavoro; Renato Vargiu per lo Sviluppo Territoriale e fiscalità; Carlo Lolliri per le Politiche Industriali; Nicola Palomba per il Turismo e Marketing Associativo; Cristiana Vinci per Trasporti e Continuità Territoriale; Barbara Porru per le Aree Industriali ed Alessandra Argiolas per l'Internazionalizzazione. (ANSA).