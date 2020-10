Anziano scompare da casa, trovato dopo una notte al freddo

Ha trascorso una notte intera all'addiaccio: quando lo hanno trovato era cosciente ma infreddolito. Avventura a lieto fine per un anziano di 80 anni di Sini. A far scattare l'allarme è stato il sindaco del paese: l'uomo non rispondeva al telefono e non apriva la porta di casa.

I vigili del fuoco sono così entrati nel suo appartamento, ma all'interno non c'era nessuno. Sono quindi partite le ricerche: i carabinieri della stazione di Mogoro hanno localizzato l'auto del pensionato in campagna tra Villa Sant'Antonio e Assolo, poco dopo sono stati i pompieri a rintracciarlo. L'uomo è stato affidato alle cure dei medici del 118.