Falso allarme bomba in via Roma a Cagliari per una valigia

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Falso allarme bomba questa sera in centro a Cagliari per una valigia abbandonata. Poco prima delle 19 al 112 è arrivata la telefonata di alcuni passanti che, transitando in via Roma, avevano notato una valigia lasciata sotto i portici. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri del Radiomobile di Cagliari e gli artificieri. La zona è stata transennata ed è stato vietato l'accesso. Gli artificieri, utilizzando alcune particolari attrezzature, hanno spostato la valigia e hanno eseguito una radiografia, scoprendo che era vuota. (ANSA).