Bimbo di 3 anni si allontana da casa, salvato da carabinieri

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - È uscito di casa da solo e ha percorso a piedi quasi un chilometro, fino a quando una coppia di fidanzati lo ha fermato e consegnato ai carabinieri che lo hanno riportato a casa. È accaduto ieri pomeriggio a Cagliari, protagonista un bimbo di appena tre anni.

Il bambino si trovava in casa con il padre e la madre. Il papà è uscito di corsa per lavoro, non chiudendo perfettamente la porta di casa e il piccolo l'ha aperta, allontanandosi. Ha percorso da via Balilla a via Stamira a piedi.

Una coppia di fidanzati ha notato quel bimbo passeggiare per strada confuso, lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto da dove arrivasse. Il bimbo ha detto di essere uscito, ma non ha saputo indicare la strada di rientro. I fidanzati hanno chiamato immediatamente il 112.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Cagliari, intanto la madre del bimbo si era già accorta della sua scomparsa e aveva chiamato proprio il 112.

I militari hanno riaccompagnato il bimbo a casa. Per lui e per i genitori solo tanta paura. (ANSA).