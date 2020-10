Si ribalta fuoristrada, muore 55enne a Meana Sardo

Un uomo di 55 anni, Valentino Demurtas, di Meana Sardo, è morto a seguito del ribaltamento del fuoristrada sul quale viaggiava, in località "Perdrava".

La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita: l'uomo avrebbe perso improvviasamente il controllo del mezzo, che si è ribaltato finendo fuori strada.

Nulla hanno potuto fare gli operatori del 118 per salvargli la vita, il 55enne è morto sul colpo.

Sul posto i vigili del fuoco di Sorgono e i Carabinieri della locale stazione per i rilievi.