Covid: "al Pronto Soccorso Cagliari 15 ambulanze in attesa"

(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - "Quindici ambulanze in fila al Santissima Trinità di Cagliari. Quindici!". E' quanto scrivono in un post su Facebook, corredato da un video, i volontari del Gruppo Sardegna Soccorso, raccontando ciò che hanno visto e filmato questo pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Covid del capoluogo sardo.

"Durante l'estate c'era il tempo sufficiente per prevedere come agire nell'ipotesi di una seconda emergenza - si legge ancora - Questi sono i risultati di errori umani di mancata programmazione". (ANSA).