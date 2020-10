Tennis: Cecchinato vola in finale al Sardegna Open

Marco Cecchinato in finale al Sardegna Open di Santa Margherita di Pula. Affronterà domenica a mezzogiorno il serbo Laslo Djere che ha battuto Lorenzo Mosetti, costretto al ritiro al quarto set per un problema al gomito. Per Cecchinato è la quarta finale in carriera: le altre tre le ha vinte tutte. Per il siciliano l'accesso alla finale vale un ulteriore balzo in avanti nella classifica ATP: a questo punto dovrebbe essere intorno all'ottantesimo posto.

Cecchinato ha vinto una semifinale senza storia contro il serbo Petrovic, proprio il giocatore che aveva sostituito il favorito numero uno Fognini dopo il forfait per Covid. Facile cavalcata nel primo set con un solo game concesso all'avversario. Nella seconda frazione Cecchinato si è concesso il lusso di lasciare a zero il serbo.

Peccato invece per Musetti che al primo set aveva dato l'impressione di poter arrivare anche lui in finale: avvio perfetto contro Djere con un 6-2 fedele specchio di quanto accaduto in campo. Poi il serbo si è ripreso e ha restituito il punteggio all'italiano pareggiando i conti. Nel frattempo Musetti ha iniziato ad avvertire delle fitte al gomito mentre serviva. E, sul 4 a 1 per Djere, ha optato per prudenza e ritiro. Ma è andata bene anche così: durante la settimana Musetti ha conquistato il record di precocità in tornei del circuito principale sia per quarti, sia per semifinali: mai nessun diciottenne era arrivato così in alto.

Assegnato anche il primo trofeo: nel doppio la coppia Daniell (Nuova Zelanda)- Oswald (Austria) si è imposta sui colombiani Cabal e Farah in due set: 6-3, 6-4.