Sicurezza e territorio, al via domani seminari a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 08 OTT - Al via domani, venerdì 9 ottobre, il ciclo di seminari organizzato dal Distretto Aerospaziale della Sardegna, diretto dal professor Giacomo Cao, e che vede coinvolti carabinieri, polizia, esponenti delle istituzioni e del ministero dell'Interno. Obiettivo diffondere la cultura della sicurezza tra i giovani per formare e informare la futura classe dirigente.

Il programma offre una panoramica sul concetto contemporaneo di sicurezza e le sue principali declinazioni operative. "Nel corso del seminario - spiegano gli organizzatori - si affronteranno i principali approcci teorici all'analisi della sicurezza, nonché alcune delle più importanti questioni riguardanti la stabilità delle società contemporanee, tra cui rischi economico-finanziari, minacce cibernetiche, criminalità, terrorismo, conflitti intra-statuali, problematiche legate all'ordine e alla sicurezza pubblica e minacce per l'ambiente, il patrimonio culturale, etc. Il programma fornisce inoltre una visione su rischi di sicurezza afferenti alla globalizzazione e ai suoi molteplici effetti geopolitici e sociali".

Gli incontri si terranno al T-Hotel e inizieranno domani, dalle 16 alle 18, con il seminario dal titolo "Sicurezza e libertà", tenuto dal prefetto Carlo Mosca. Dal 16 ottobre fino al 4 dicembre ogni venerdì alle stessa ora si terranno gli altri appuntamenti. Tanti i relatori: i generali Carlo Magrassi e Roberto Riccardi che parleranno rispettivamente di sicurezza cibernetica e, sicurezza e patrimonio culturale; il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri; il generale Gennaro Vecchione; il sostituto procuratore Stefano Dambruoso; i dottori Alessandro Aresu e Nicola Zaccheo fino alla conclusione del ciclo di seminari con l'intervento dell'ex ministro per gli affari europei, Paolo Savona. (ANSA).