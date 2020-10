Tennis: anche Fognini al torneo Atp Forte Village Open

Forfait dell'argentino Diego Schwartzman, semifinalista al Roland Garros, al Forte Village Sardegna Open, neo nato ATP 250 con un montepremi di 271mila euro, in programma dal 12 al 18 ottobre a porte chiuse nel resort di Santa Margherita di Pula.

Al suo posto, pero, arriva Fabio Fognini, numero 15 al mondo. E c'è un'altra new entry tricolore: Andreas Seppi, 98 Atp, subito in tabellone per la rinuncia del brasiliano Thiago Monteiro.

Diventano a questo punto 9 i tennisti italiani. Le wild card sono andate a Marco Cecchinato (110 ATP), bene a Parigi sino al terzo turno partendo dalle qualificazioni, e ai 18enni Lorenzo Musetti (138), vincitore un paio di settimane fa a Forlì del suo primo titolo challenger, e Giulio Zeppieri (316). Fognini, Seppi, Cecchinato, Musetti e Zeppieri vanno ad aggiungersi a Sonego, reduce dagli ottavi al Roland Garros e numero 46, Travaglia (74), Caruso (85) e Mager (89 ).

Non solo Italia: ci saranno altri giocatori di grande livello come il serbo Dusan Lajovic e il norvegese Casper Ruud (semifinalista agli Internazionali d'Italia), rispettivamente numero 24 e 25 del ranking mondiale. Sui campi in terra rossa del Forte Village si comincerà a giocare già da sabato 10 con le qualificazioni che metteranno in palio 4 posti per il tabellone principale.