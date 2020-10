Riparata illuminazione, riapre galleria di Pratosardo

(ANSA) - NUORO, 07 OTT - La galleria di Prato Sardo a Nuoro, chiusa nei giorni scorsi per i lavori di riparazione all'impianto di illuminazione, è stata riaperta al traffico.

Oggi l'impresa incaricata per riparare l'impianto, insieme agli addetti del servizio Manutenzioni del Comune, ha portato a termine i lavori del sistema di illuminazione della galleria, il cui malfunzionamento aveva costretto l'amministrazione comunale ad adottare con urgenza un provvedimento di chiusura per motivi di sicurezza.

I tecnici del servizio manutenzioni hanno accertato che il guasto è stato causato da un fulmine che ha mandato in tilt la centralina dell'impianto. In contemporanea sono stati eseguiti anche gli interventi di pulizia del tratto della galleria.

"Ringraziamo il personale del servizio Manutenzioni e quello di "è-comune" per il tempestivo intervento - hanno dichiarato il sindaco Andrea Soddu e l'assessora Maria Boi - nonché la ditta incaricata per aver portato a termine i lavori nei tempi prestabiliti. Grazie a tutti loro siamo riusciti a limitare i disagi alla circolazione garantendo la sicurezza degli automobilisti". (ANSA).