Un pacco di riso per aiutare Paesi poveri dell'Africa

(ANSA) - CAGLIARI, 06 OTT - Un pacco di riso 100% italiano in cambio di una donazione minima di 5 euro. I fondi raccolti contribuiranno a sostenere e promuovere l'agricoltura familiare nei Paesi poveri.

L'offerta può essere consegnata nel centro missionario di via Irlanda 64 a Quartu o contattando i volontari della Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo.

Quest'anno, il ricavato dell'iniziativa chiamata "Abbiamo riso per una cosa seria" aiuterà a garantire in Etiopia e Burkina Faso attività di allevamento e produzione alimentare, formazione sulle tecniche di concimazione, creazione e gestione di orti comunitari per le famiglie.

A causa dell'emergenza sanitaria non è possibile allestire i consueti banchetti e quindi c'è una novità: c'è l'opportunità di fare una donazione online e di regalare il proprio riso alle famiglie in difficoltà nel territorio italiano. E per ringraziare tutti quelli che stanno collaborando alla campagna c'è in regalo un ebook di ricette di riso tipiche dei Paesi sostenuti con la donazione. (ANSA).