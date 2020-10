Al bar senza mascherina, Polizia Oristano chiude locale

Senza mascherina dietro il bancone e ai tavoli, dove non era neppure rispettata la distanza interpersonale. Durante i controlli disposti dal Questore di Oristano per la verifica del rispetto della normativa di contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica, la Polizia di Stato ha chiuso per cinque giorni un bar-night club del capoluogo comminando la relativa sanzione. Si tratta del secondo locale che a Oristano viene chiuso dall'Autorità di Polizia a causa della violazione della normativa per la prevenzione dei contagi. L'attività di controllo del rispetto delle normative anti COVID-19 proseguirà anche nei prossimi giorni.