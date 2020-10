Diocesi Nuoro si rinnova, nuova veste grafica per L'Ortobene

(ANSA) - NUORO, 02 OTT - A un anno dall'inizio del suo episcopato nella Diocesi di Nuoro, monsignor Antonello Mura stila un primo bilancio e guarda al rinnovamento rispetto al ruolo della Diocesi nel territorio.

Un ruolo definito dal vescovo di Nuoro "in movimento e con sempre nuove forme di dialogo con i fedeli e con tutto il mondo che circonda la chiesa".

Anche il settimanale diocesano guarda al futuro e ai suoi temi: l'Ortobene, diretto da don Francesco Mariani, si svecchia proponendosi in una nuova veste grafica, aperto alle varie voci delle comunità territoriali. "E' stato un anno difficile, caratterizzato da molta sofferenza legata alla pandemia - ha spiegato mons. Mura nel corso di una conferenza stampa nella sede della Diocesi - abbiamo avuto due lutti a causa del virus (don Pietro Muggianu e don Giovanni Melis), ma abbiamo anche sofferto lutti in tutta la Diocesi, occasioni nelle quali siamo stati vicini ai familiari con incoraggiamento, preghiere e aiuti caritatevoli. Abbiamo sempre lavorato in continuità col passato ma anche abbracciando il rinnovamento quando ce ne è stato bisogno, nel nostro ruolo di presenza e di dialogo nelle comunità".

In quest'ottica per la diocesi di Nuoro ha assunto sempre maggiore importanza il settimanale diocesano. "Comunichiamo attraverso l'unione di voci diverse nei vari canali che abbiamo a disposizione: il nostro settimanale, Radio Barbagia e i nostri canali social - ha sottolineato il vescovo - in particolare l'Ortobene assume oggi una nuova veste grafica più attrattiva e si rinnova anche nei contenuti creando un'occasione nuova per l'informazione in questo territorio. E' un giornale che ha uno sguardo privilegiato sul mondo ecclesiale ma è anche una voce di dialogo sui temi del territorio e sui cittadini che lo popolano". (ANSA).