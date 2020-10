Coronavirus: nuovi casi nel Sulcis

(ANSA) - CAGLIARI, 01 OTT - Nuovi aggiornamenti nell'ambito dell'attività di prevenzione e contenimento dei casi di Covid-19..L''Ats Sardegna ha comunicato ai sindaci di Iglesias e Carbonia, due nuovi casi di positività nel Sulcis . Nella prima cittadina il nuovo contagio si aggiunge agli altri 2 pazienti risultati positivi ai tamponi diagnostici. "Rispetto allo scorso bollettino, un paziente dopo le valutazioni cliniche risulta essersi negativizzato, e quindi il numero dei pazienti attualmente positivi è fermo a 3 - fa sapere l'amministrazione guidata da Mauro Usai - Ai pazienti con tampone positivo ed in isolamento, si aggiungono 29 persone in quarantena fiduciaria, 6 delle quali termineranno il periodo di quarantena nella giornata di domani".

"Siamo costantemente in contatto con le autorità sanitarie e con gli altri amministratori del territorio - ha sottolineato il primo cittadino - in modo da seguire e valutare la situazione.

Rinnovo l'invito all'attenzione nell'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e nel distanziamento, per tutelare la propria salute e quella degli altri".

Un nuovo caso anche a Carbonia dove i positivi raggiungono quota 5. "La persona sta bene e si trova in isolamento - scrive la sindaca Paola Massidda su Facebook -. Il focolaio di contagio è sempre lo stesso e non ha nulla a che vedere con la scuola. I cittadini con cui la persona è entrata in contatto sono già stati individuati dall'Ats, che presto provvederà a sottoporli a tampone. La situazione è sotto controllo.

Auguro ai miei concittadini una pronta guarigione". (ANSA).