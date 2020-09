Covid: un caso in scuola materna a Nuoro, chiusa sezione

Dopo l'accertamento di un caso di postività al covid 19, chiude una sezione didattica della scuola materna di Sant'Onofrio a Nuoro.

"In base alle disposizioni ministeriali, da domani è stata disposta in via precauzionale la sospensione delle attività relative alla sola sezione didattica direttamente interessata - è scritto in un comunicato diffuso dal comune di Nuoro -. Nel frattempo, come da protocollo, verranno attivati tutti i controlli e i locali saranno adeguatamente sanificati per garantire il riavvio dell'attività, che avverrà solo in condizioni di assoluta sicurezza".

E' il terzo caso scoppiato nel giro di pochi giorni all'interno di una scuola del capoluogo barbaricino. Negli altri due casi gli istituti scolastici interessati, l'asilo nido comunale Primi passi e l'Istituto superiore "A.Volta", sono stati chiusi.