Precipita ascensore in ospedale Sassari, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Un ascensore con all'interno due ausiliari della cooperativa Seriana 2000 e un paziente in barella è precipitato per tre piani fermandosi miracolosamente prima dello schianto. Il forte contraccolpo ha fatto cadere un operatore sopra il paziente: nessuna conseguenza per entrambi, l'altro ausiliario invece ha accusato un colpo alla colonna vertebrale ed è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

I tre sono stati tirati fuori dall'ascensore grazie all'intervento dei tecnici che si occupano delle manutenzioni degli impianti dell'ospedale, accorsi sul posto. L'elevatore, riservato al personale ospedaliero come monta lettighe, è stato controllato e rimesso in funzione.