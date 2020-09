Un video per far scoprire ai giovani l'Aou di Cagliari

Un video di quasi tre minuti per scoprire le novità del mondo ospedaliero raccontate ai più giovani in occasione della riapertura delle scuole dopo il lockdown. Questa l'idea che sta alla base di un nuovo progetto che sarà lanciato in Rete nei prossimi giorni, frutto dell'accordo tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e l'Associazione Culturale Malik, all'interno del programma Skillellé , progetto selezionato dall'Impresa Sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Nel video, realizzato con una tecnica di grafica animata adatta a intercettare i linguaggi di una platea giovane, due studenti - cronisti della web-radio Skillellé - incontrano un gruppo di medici, infermieri e ricercatori dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. I due inviati, grazie a una serie di domande mirate, capiranno cosa è e di cosa si occupa l'Aou di Cagliari, quali sono le attività di promozione della salute a loro riservate e quali i principali servizi sanitari erogati ai cittadini, in particolare tramite le piattaforme digitali. Scopriranno, per esempio, che referti, radiografie, analisi ed esami possono essere consultati in tempo reale e che le eventuali attese al Pronto Soccorso si possono monitorare con un semplice click.

Collegandosi al sito www.aoucagliari.it è infatti possibile prenotare direttamente le visite coi vari specialisti, mentre navigando sui canali social di Facebook, Instagram, Youtube e Twitter dell'Aou si può interagire col personale ospedaliero e fugare facilmente dubbi e domande. Non solo: medici e addetti ai lavori possono essere contattati facilmente al numero Whatsapp ‪3387194434‬ e anche grazie alle due apposite App - disponibili per le versioni smartphone e tablet -"AouCagliari" e "FilaVia" (quest'ultima dedicata alla prenotazione di ticket e analisi).