Calcio: Di Francesco, Godin a Cagliari? E' un leader

Non c'è solo la partita contro il Sassuolo tra i temi caldi di questa prima giornata di Campionato per il mister del Cagliari Eusebio di Francesco. Oltre a voler verificare "a che punto siamo" con i giocatori a disposizione, c'è l'incognita dei rinforzi in arrivo. In primis Godin.

"Il club è su Godin - ha spiegato durante la presentazione della partita contro gli emiliani -- la società mi trasmette positività. Non parlo dei non tesserati, ma se mi chiedete come è Godin rispondo che è un leader che punta a disputare il mondiale: chiunque vorrebbe un giocatore del genere".