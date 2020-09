Suppletive Senato, una poltrona per quattro a Sassari

Domenica 20 e lunedì 21 settembre nel nord Sardegna si vota per le elezioni suppletive dell Senato. Si corre per il seggio di palazzo Madama lasciato vuoto dalla prematura scomparsa di Vittoria Bogo Deledda, senatrice del Movimento Cinque Stelle.

La contesa elettorale assume importanza per lo scenario politico nazionale per via dei ristrettissimi numeri della maggioranza in Senato, ma è anche un test per la Giunta e la maggioranza di centrodestra-sardista alla guida della Regione.

Variegato il sistema delle alleanze. Pd e Movimento Cinque Stelle, corrono con Leu, Progressisti, Centro Democratico e Demos per sostenere Lorenzo Corda, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari. Carlo Doria, docente universitario e primario di Ortopedia delle Cliniche universitarie di Sassari, sostenuto dalla Lega rappresenta il centrodestra, ossia Psd'Az, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Riformatori, Cambiamo, Sardegna 2020, che già avevano pensato a lui come assessore regionale della Sanità. L'ortopedico potrebbe essere avvantaggiato nella corsa dopo la scelta di Italia Viva, Italia in Comune, Più Europa e Partito liberale di non unirsi a quello che hanno definito "l'abbraccio mortale" tra Pd e M5S, puntando su Agostinangelo Marras, avvocato penalista. Corre da solo il Psi con il medico Gian Mario Salis.