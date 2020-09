Coldiretti festeggia 10 anni di Campagna Amica nelle piazze

(ANSA) - CAGLIARI, 16 SET - Dieci anni nelle piazze sotto le insegne della Coldiretti per proporre prodotti a Km0 e diffondere la cultura dell'acquisto consapevole. Campagna Amica sud Sardegna celebra la ricorrenza con una settimana di festeggiamenti che hanno preso il via oggi a Pirri, in via Santa Maria Goretti, dove è stato inaugurato il mercato fermato dal lockdown e ora riaperto nel rispetto delle norme sul contenimento del Covid. Accoglie i gazebo di 25 aziende del sud Sardegna.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e la presidente della Municipalità Maria Laura Manca.

Per tutta la settimana, in tutti i mercati del sud Sardegna, i clienti verranno omaggiati di una shopper in cotone riciclato in cui è riportato il calendario dei mercati di Campagna Amica Cagliari. La rete di vendita agroalimentare diretta più grande al mondo oggi conta nel sud Sardegna circa 200 aziende agricole e nove mercati aperti tutte le settimane: martedì Assemini, mercoledì Pirri e Iglesias, giovedì piazza dei Centomila Cagliari, venerdì Selargius e Sant'Antioco, sabato Quartu Sant'Elena e Monserrato, domenica Selargius.

I primi gazebo gialli a Cagliari furono allestiti in piazza dei Centomila il 16 settembre del 2010. La rete di Campagna Amica fattura oltre 10 milioni di euro l'anno in Sardegna, 5 mln nel sud Sardegna. Le aziende, con Campagna Amica, hanno spesso raddoppiato o triplicato il proprio fatturato e innovato la propria produzione sperimentando la coltivazione di nuovi prodotti. Sotto il segno di Campagna Amica sono nati ad esempio diversi nuovi formaggi (mozzarella di pecora), paste secche (ai carciofini, al farro), mieli (nocciomiele). Campagna Amica ha permesso anche di riscoprire prodotti di nicchia, della tradizione e biodiversità sarda che senza i mercati rischiavano di estinguersi, come il fagiolo bianco di Terraseo, il formaggio axiridda o il budino di pecora "la casada", oggi divenuti Sigilli di Campagna Amica. (ANSA).