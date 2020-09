Nuovo videoclip di Marco Ligabue, è ambientato a Bosa

Porta la firma del videomaker algherese Angelo Meloni il nuovo video di Marco Ligabue. Il cantautore, fratello di Luciano, ha scelto la Sardegna e un videomaker sardo per il videoclip del nuovo singolo "La vita perfetta", ambientato a Bosa tra spiagge, scorci e splendidi panorami. Per il giovane e talentuoso professionista di Alghero si tratta di una nuova, importante collaborazione che lo proietta in una dimensione nazionale.

"La vita perfetta" è il singolo che anticipa un nuovo album in uscita a ottobre, nel quale saranno raccolte le migliori canzoni della carriera di Marco Ligabue. Scritta quindici anni fa, quando l'artista era il chitarrista dei Rio, è stata ripresa e incisa con una nuova versione, dove il rocker di Correggio canta e cura l'arrangiamento. Per raccontare al meglio l'atmosfera di un brano che è un piccolo inno alle meraviglie quotidiane della vita, Ligabue ha scelto Meloni per il videoclip ufficiale. "Ci avevo già lavorato e ne avevo apprezzato stile e capacità - spiega il cantautore - quando ho pensato al video per il nuovo singolo, ho subito immaginato di farlo con lui".

"Il video - racconta Meloni - è un continuo scorrere di scene che vanno avanti con delle transizioni studiate ad hoc, immaginate in diversi punti di Bosa, per raccogliere la bellezza del borgo e trasmettere emozioni, in linea con il senso della canzone". Allo storyboard ha collaboratto Nadia Mannu, che ha curato l'organizzazione delle riprese e il coinvolgimento di attori e comparse. Bosa è stata scelta da Marco Ligabue e Angelo Meloni per il grande fascino e per la doppia ambientazione, tra le strade del borgo storico e le spiagge. "È una cartolina dedicata a tutta la Sardegna", sottolineano entrambi, a conferma del grande legame tra il musicista e l'isola. Il video è visibile sugli account social di Ligabue.