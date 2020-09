Comunali: coalizione di civiche per elezioni a Sestu

Due civiche pronte a presentarsi alle prossime elezioni amministrative a Sestu. Sono "Progetto per Sestu" e "Impari Po Sestu", promotrici di un'alleanza tra liste per dare, spiegano, "una nuova impronta politica, alternativa a quella dell'attuale amministrazione". All'interno cittadini attivi nel campo dell'associazionismo e dei comitati, più imprenditori e attivisti di impronta ecologista, liberale, indipendentista e identitaria.

Al vaglio la figura del candidato o della candidata sindaca.

"Auspichiamo che il polo possa rafforzarsi con l'ingresso di altre liste importanti nel panorama politico cittadino - sensibilizzano i fondatori - Siamo aperti al dialogo con tutti i cittadini e le forze politiche che desiderano dare il loro contributo per migliorare la nostra città nei vari ambiti di competenza (ambientale, sociale, imprenditoriale, culturale) e renderla piacevolmente vivibile ai giovani come agli anziani".