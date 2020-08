Comunali: Quartu, sfida a tre per primarie centrosinistra

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Sfida a tre per le primarie della coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni comunali a Quartu. In lizza Monica Mascia, Francesco Piludu e Stefano Secci: le consultazioni si svolgeranno ‪sabato 5 settembre dalle 8.30 alle 20.30 a Casa Olla a Quartu‬.

I tre nomi sono stati ufficializzati questa mattina nella sede di via Pizzetti. La candidatura di Monica Mascia è stata presentata dal movimento "Impari-Quartu in Comune", quella di Francesco Piludu dal Partito Democratico, Partito dei Verdi-Europa Verde, Possibile, Art.1, dall'Associazione "Nelson Mandela" e da "Cambiamo Quartu"; quella di Stefano Secci dal movimento "Ajò Insieme".

Mascia, ingegnere che si occupa di temi ambientali, riparte dall'esperienza di cinque anni fa: "La coalizione del centrosinistra progressista- spiega - ambientalista e identitaria rappresenta una rottura rispetto agli ultimi dieci anni di governo: vogliamo riportare i quartesi al centro della politica".

Pronti alla corsa. "Vivremo - commenta Secci- la campagna elettorale in modo sereno, onesto, con contenuti forti per la città. La coalizione porterà avanti un programma vero per unire insieme il dire e il fare".

Tutto in due settimane. "È una sfida importante - conclude Piludu- per Quartu: una svolta che ha bisogno di una grande partecipazione. Siamo una forza di progresso. Ci impegniamo per il cambiamento e per costruire un futuro migliore".

Nei giorni scorsi, i rappresentanti dei partiti e dei movimenti - Partito Democratico, Art. 1, Partito dei Verdi - Europa Verde, Associazione "Nelson Mandela" Progressisti, Possibile, unitamente ai movimenti Cambiamo Quartu, Ajò Insieme e Impari - hanno firmato il documento politico del centrosinistra progressista, ambientalista e identitaria in vista delle elezioni comunali a Quartu in programma ‪domenica 25‬ e ‪lunedì 26 ottobre‬. (ANSA).