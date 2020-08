Tre nuove zone pedonali in centro a Cagliari

Il centro di Cagliari avrà tre nuove zone pedonali. A partire da venerdì 14 agosto saranno chiuse al traffico e alla sosta delle auto 24 ore su 24 di tutti i giorni feriali la via Sassari, nel tratto tra l'incrocio con via Mameli e il Corso Vittorio Emanuele, via Baylle, tra via Mercato Vecchio e via Roma, e tutta via Portoscalas (tranne il tratto che da viale Sant'Ignazio porta a via Azuni).. Lo prevede un'ordinanza del 15 luglio predisposta dal Servizio Mobilità, su indicazione dell'assessore Alessio Mereu.

La richiesta di istituire le nuove zone pedonali era arrivata anche da diversi esercenti della zona che hanno intenzione di posizionare tavoli e sedie all'aperto in questo difficile momento di ripresa post lockdown per l'emergenza covid.