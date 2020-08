Si accelera su completamento nuova statale 195 "Sulcitana"

Avanti a tappe forzate i lavori per completare la nuova strada statale 195 nel tratto tra Villa San Pietro e Pula che dovrebbe essere aperto al traffico nell'autunno di quest'anno. I lavori riguardano il lotto 3 della "Sulcitana" dove si è conclusa la prima fase delle opere della bretella di Pula, in località Matta de Ias. Il traffico è tato deviato sul tracciato di nuova costruzione per consentire l'avvio della fase finale con la realizzazione di una nuova rotatoria di raccordo, come fa sapere l'Anas.

Nel lotto 1, che si estende da Capoterra a Sarroch per circa 8 km, si è arrivati a circa il 40% del totale delle lavorazioni effettuate. L'intera opera a 4 corsie sarà aperta al traffico nella prima parte del 2022.