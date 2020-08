Incendio in veranda appartamento, paura a San Teodoro

(ANSA) - NUORO, 07 AGO - Paura a San Teodoro, sul litorale del Nuorese, per gli occupanti di un appartamento in via Cittai, dove alle prime luci dell'alba è divampato un incendio. Le fiamme hanno aggredito gli arredi di una veranda. Immediato l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola, che hanno sedato il rogo prima che il fuoco raggiungesse i vani interni dello stabile, limitando i danni solo alle parti esterne dell'abitazione. Nessuna delle persone presenti in casa è rimasta ferita nè sono stati segnalati danni strutturali allo stabile. (ANSA).