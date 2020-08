Stintino, divieto di balneazione sulla spiaggia di Ezi Mannu

Acqua inquinata da escherichia coli, vietato fare il bagno nei due chilometri della spiaggia di Ezi Mannu, sulla costa di Stintino. Il divieto è stato stabilito da un'ordinanza del sindaco, Antonio Diana, dopo aver ricevuto la relazione dall'Arpas. "Non si tratta di valori molto alti, tuttavia non conosciamo la natura di questa situazione. Per questo motivo - spiega il primo cittadino - abbiamo deciso di avviare alcuni approfondimenti. Nell'attesa, anche, delle nuove analisi". Quelle già svolte dall'Arpas hanno evidenziato la presenza di alcuni parametri fuori norma per escherichia coli pari a 659/100ml (limite 500), ancora in corso invece i test per gli enterococchi intestinali (limite 200).