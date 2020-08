Dopo Nora divieto di fumo in tutte le spiagge di Pula

E' stato esteso, con un'ordinanza firmata dalla sindaca Carla Medau, il divieto di fumo su tutte le spiagge del territorio di Pula, località balneare della costa sud occidentale della Sardegna. In via sperimentale, l'agosto scorso, lo stop alle cicche era stato istituito solo nell'area di Nora, da oggi scatta in tutti i litorali, da Foxi sino al Pinus Village passando per la lunga striscia di sabbia davanti al Forte Village di Santa Margherita.

"L'intervento non vuole essere un ulteriore divieto - spiega la sindaca - ma un servizio dedicato alla tutela della salute e del benessere di cittadini e turisti salvaguardando soprattutto le nostre spiagge e il nostro territorio". Sarà consentito fumare soltanto nelle aree appositamente attrezzate con cartello indicativo e dotate di posacenere. "Le nostre spiagge sono dei beni identitari che dobbiamo tutelare e preservare nel rispetto della natura e del futuro dei nostri figli", sottolinea Medau.