Scalo Arbatax pronto a entrare in sistema portuale regionale

Anche Arbatax tra gli scali dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. L'iter è già avviato e per venerdì prossimo, 7 agosto, l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, ha convocato nella sede del Consiglio provinciale aTortolì, con inizio alle 10.30, un tavolo di consultazioni per dare attuazione alla procedura che prevede una modifica normativa.

"Arbatax - spiega l'esponente della Giunta Solinas - è un porto di rilevanza strategica per l'intera Isola, collegato con diversi porti attraverso linee che assicurano la continuità territoriale marittima per il territorio del Nuorese e in particolare dell'Ogliastra". Per l'assessore l'inclusione nel sistema regionale sarebbe un bel passo avanti. "La mancata classificazione del porto e la mancanza di un soggetto gestore dell'infrastruttura - puntualizza Todde - lo estromette di fatto da una prospettiva di sviluppo e di crescita economica e dalle opportunità di attrazione degli investimenti". Parteciperanno al tavolo, tra gli altri, il presidente dell'Autorità portuale Massimo Deiana e gli assessori regionali dell'Industria, Anita Pili, e dell'Urbanistica, Quirico Sanna.